Захарова напомнила, что в турбулентные времена важно оставаться собой

«Не отказываться от своей сути во имя сиюминутной, лежащей на поверхности выгоды, идеи, предложения. Не терять себя, не терять своих основ, не предавать своей профессии… Потому что когда начинаются такие турбулентные изменения в мире (здесь все в совокупности: политика, экономика, смысловые моменты), удержаться можно только за что-то по-настоящему стоящее», — сказала Захарова.