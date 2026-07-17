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В Прикамье 15 августа завершится автопробег по Бабиновскому тракту

Автотуристы стартуют 7 августа в Свердловской области.

Автопробег по Бабиновскому тракту завершится в Пермском крае 15 августа, сообщили в Министерстве туризма Прикамья.

В августе автотуристы Урала отправятся в путешествие по одному из самых исторических маршрутов России. Автопробег по Бабиновскому тракту продлится с 7 по 15 августа. Участникам предстоит проехать от Верхотурья до Соликамска.

Участники посетят Чаньвинские и Махневские пещеры, урочище Ивака, Верхнюю Усолку. Самые смелые на уровне «хард» доберутся до озера Сурмог.

В городах, где пройдёт пробег — Верхотурье, Александровск, Яйва, Соликамск — для местных жителей проведут лекции с участием историков Урала. В Александровске и Яйве 12 августа торжественно установят верстовые столбы.

В преддверии пробега организаторы провели разведку участков.

Ранее сайт perm.aif.ru о том, чем заменить один из самых популярных водных маршрутов Пермского края. Подробности — в материале.