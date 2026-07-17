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Крестный ход с Казанской иконой в Казани 21 июля 2026: программа шествия

Шествие начнётся от Благовещенского собора Казанского Кремля и завершится у Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря.

Во вторник, 21 июля, в столице Татарстана пройдёт традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Шествие начнётся от Благовещенского собора Казанского Кремля и завершится у Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря. В связи с этим в центре города введут временные ограничения движения и парковки. В этом году празднование 447-летия явления образа посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подробности — в материале Kazan.aif.ru.

Что отмечают 21 июля.

21 июля православные христиане вспоминают событие, произошедшее в Казани в 1579 году. Тогда, после сильного пожара, девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под землёй находится икона. Святыня была найдена на пепелище и не пострадала от огня. С этого дня образ Казанской Божией Матери стал одной из самых почитаемых святынь Русской православной церкви.

В память об этом событии установлен церковный праздник, который отмечается ежегодно 21 июля. В Казани торжества всегда проходят с особым размахом — центром событий становится Богородицкий монастырь, построенный на месте обретения иконы по повелению Ивана Грозного.

Программа празднования.

20 июля, понедельник:

17:00 — всенощное бдение с пением акафиста Божией Матери в Казанском соборе.

21 июля, вторник:

7:30 — крестный ход от Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря;

10:00 — Великий чин освящения храма Николы Тульского, возрождённого после реставрации, и Божественная литургия. Ожидается, что службу проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

18:00 — праздничный концерт в парке «Елмай» на набережной реки Казанки. Вход свободный.

Перекрытие улиц в центре Казани.

В связи с проведением крестного хода мэрия Казани вводит временные ограничения движения и стоянки транспорта.

С 20:00 20 июля до 9:30 21 июля:

закрывается проезжая часть улицы Миславского — от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. Парковка на этом участке также запрещена.

С 7:00 до 9:30 21 июля:

ограничивается движение по улице Большая Красная — от улицы Япеева до улицы Батурина.

С 7:00 21 июля перекрываются следующие участки (дороги открывают постепенно, по мере прохождения шествия):

улица Кремлевская — от улицы Чернышевского до площади 1 Мая;

улица Профсоюзная — от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезд с площади 1 Мая на улицы Кремлевскую и Профсоюзную;

улица Баумана — от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;

съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

съезд с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

улица Батурина — от дамбы до улицы Дзержинского;

улица Карла Маркса — от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

улица Япеева — от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости);

улица Миславского — от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать объездные дороги.

Историческое значение и восстановление храма.

Судьба Казанского Богородицкого монастыря драматична. В 1930-е годы советская власть закрыла обитель: Казанский собор был взорван, а здание Никольского храма перестроили под табачную фабрику. Монашеские кельи стали общежитиями. Возвращение святынь началось в начале 2000-х. В 2021 году патриарх Кирилл освятил воссозданный Казанский собор. Два года велась реставрация храма Николы Тульского, и теперь, к празднику 2026 года, он также будет освящён.

Казанская икона Божией Матери считается покровительницей семьи. Ей молятся о любви, замужестве и семейном счастье. Особо почитается этот образ и как символ защиты Отечества: в 1612 году список иконы находился в ополчении Минина и Пожарского, а в 1812-м перед ней молился Михаил Кутузов.

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