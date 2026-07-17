Крестный ход с Казанской иконой в Казани 21 июля 2026: программа шествия

21 июля православные христиане вспоминают событие, произошедшее в Казани в 1579 году. Тогда, после сильного пожара, девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под землёй находится икона. Святыня была найдена на пепелище и не пострадала от огня. С этого дня образ Казанской Божией Матери стал одной из самых почитаемых святынь Русской православной церкви.