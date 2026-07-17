В больнице Солнечногорска установили аппарат для очистки крови

Новый аппарат для очистки крови начал работать в отделении анестезиологии и реанимации больницы в городе Солнечногорске Московской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Солнечногорской больницы Александра Ерохина, аппарат используют при повреждении почек, тяжелых интоксикациях, сепсисе и полиорганной недостаточности. Он обеспечивает непрерывную гемодиафильтрацию и стабилизирует водно-электролитный баланс. Также оборудование упрощает мониторинг больных и снижает риски осложнений.
«Он работает по принципу замкнутого контура: кровь забирается через венозный катетер, проходит через роликовые насосы и специальные фильтры, очищается от токсинов и возвращается пациенту. По сравнению с предыдущим поколением интерфейс стал интуитивно понятнее, а возможности расширились: теперь мы можем гибко подбирать фильтры и растворы под конкретные клинические задачи», — отметил Александр Ерохин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.