«Школа 21» и Фонд грантов губернатора Прикамья помогут цифровому развитию НКО

По словам директора кампуса «Школы 21» в Перми Анны Светлаковой, цифровые компетенции должны быть доступны не только ИТ-специалистам. «Искусственный интеллект и другие технологии открывают новые возможности для социальных проектов, — отметила госпожа Светлакова. —Вместе с Фондом грантов губернатора Пермского края мы будем помогать НКО осваивать эти инструменты и применять их в своей работе».