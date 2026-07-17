Море стало тёплым, как озеро: погода на калининградском побережье 17 июля

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветер восточный. «Людей хватает. Море сейчас как болото или озеро», — комментирует спасатель. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха +24 °C. Ветер юго-восточный, море спокойное. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C, воздуха на данный момент +27 °C. Волнения и ветра нет. «Всё хорошо, всё супер», — говорит собеседник «Клопс». Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, днём может прогреться до +22 °C. Ветер юго-западный, море спокойное. Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +19 °C, пляж на глазах заполняется людьми.