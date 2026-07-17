В Казани до конца августа отремонтируют дорогу у городской клинической больницы № 18

В Приволжском районе Казани в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновляют участок улицы Хусаина Мавлютова — от улицы Танковой до улицы Гарифьянова. Этот участок протяженностью 1,1 км не только разгружает оживленную улицу Рихарда Зорге, но и обеспечивает подъезд к городской клинической больнице № 18 им. Зыятдинова. Ход ремонтных работ накануне проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин. В целом программа капремонта улично-дорожной сети в Казани преодолела экватор, работы выполнены на 50%.
«Обновление улицы Хусаина Мавлютова в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” разгружает транспортную артерию и обеспечивает удобный подъезд к городской больнице № 18 с тротуарами, велодорожками и новым освещением, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Сегодня программа по ремонту улично-дорожной сети уверенно преодолела свой экватор — работы выполнены уже на 50 процентов. Подрядные организации держат хороший темп на всех 204 объектах, от крупных магистралей до поселковых улиц, чтобы вовремя сдать их в эксплуатацию. Но при этом они должны обеспечивать качество материалов и соблюдение технологий, делая Казань современным и удобным городом для жизни».
Работы на объекте стартовали 1 апреля, а их завершение намечено на 30 августа. Общая площадь обновляемого пространства составляет около 26 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрена укладка свыше 17,5 тыс. кв. метров нового асфальта, ремонт 1 тыс. кв. метров тротуаров, а также установка 5,4 тыс. погонных метров бортового камня. На всем участке дороги появится велодорожка.
Строители выполнили почти половину запланированного объема. Основные этапы, такие как фрезерование старого полотна и укладка нижнего слоя асфальта на проезжей части, уже завершены. Параллельно специалисты обустраивают тротуары, расширяют парковочные зоны у больницы № 18 и устанавливают освещение. В ближайших планах — регулировка высотных отметок колодцев, укладка финишного слоя покрытия, установка дорожных знаков и монтаж ограждений.
Завершить работы планируется к концу августа.
Обновление улицы Хусаина Мавлютова — лишь малая часть обширной дорожной программы, реализуемой в Казани в текущем году. В общей сложности в план работ включено 204 участка улично-дорожной сети, в частности ремонт 14 участков дорог и мостов (протяженность — 7,5 км), готовность по ним составляет 81%. На 75% выполнен ремонт 32 участков с изношенными слоями покрытия — общая длина этих отрезков достигает порядка 40 км. Обновление 26 участков улично-дорожной сети реализовано на 56%, ремонт 85 поселковых дорог — на 33%. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения завершены на 95%.
Напомним, в прошлом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершился ремонт 12 участков дорог общей протяженностью 7 км с высоким трафиком. В комплекс работ был включен не только ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей. На вошедших в проект участках дорог также благоустроили тротуары, на некоторых оборудовали велосипедные дорожки, установили и обновили элементы безопасности дорожного движения.