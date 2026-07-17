В Казани до конца августа отремонтируют дорогу у городской клинической больницы № 18

«Обновление улицы Хусаина Мавлютова в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” разгружает транспортную артерию и обеспечивает удобный подъезд к городской больнице № 18 с тротуарами, велодорожками и новым освещением, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Сегодня программа по ремонту улично-дорожной сети уверенно преодолела свой экватор — работы выполнены уже на 50 процентов. Подрядные организации держат хороший темп на всех 204 объектах, от крупных магистралей до поселковых улиц, чтобы вовремя сдать их в эксплуатацию. Но при этом они должны обеспечивать качество материалов и соблюдение технологий, делая Казань современным и удобным городом для жизни».