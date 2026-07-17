В Нижнем Новгороде открылась локация «Точка спорта»

«Точка спорта» будет работать ежедневно с 7:30 до 21:00 для всех желающих. Бесплатно объект смогут посещать около 20 льготных категорий граждан (как и все государственные и муниципальные объекты спорта). В частности, это малоимущие и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, участники СВО и члены их семей. «Точка спорта» также ждёт учащихся областной школы гребли.