В Нижнем Новгороде открылась локация «Точка спорта»

Новое спортивное пространство находится на набережной Гребного канала. Оно должно стать местом притяжения бегунов, волейболистов и всех любителей здорового образа жизни.
Привлекательна современная инфраструктура: профессиональные корты для пляжного волейбола, раздевалки с возможностью оставить вещи на время спортивных занятий, душевые, туалеты. Рядом располагаются беговые и велосипедные дорожки.
«Точка спорта» будет работать ежедневно с 7:30 до 21:00 для всех желающих. Бесплатно объект смогут посещать около 20 льготных категорий граждан (как и все государственные и муниципальные объекты спорта). В частности, это малоимущие и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, участники СВО и члены их семей. «Точка спорта» также ждёт учащихся областной школы гребли.
Утром 17 июля по случаю открытия нового спортивного пространства состоялась пятикилометровая пробежка с участием министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, мастеров спорта по лёгкой атлетике Александра Абрамова и Павла Ратошнюка. Наряду со взрослыми были задействованы юные спортсмены.
Пробежке предшествовала общая разминка, которую провёл Павел Ратошнюк — серебряный призёр чемпионата и Кубка России в беге на 100 километров. Тренирует его Александр Абрамов — рекордсмен эстафетных пробегов на призы газеты «Нижегородская правда» по числу побед на нулевых этапах (12).
Праздник в честь открытия «Точки спорта» продолжится дневными и вечерними соревнованиями по пляжному волейболу. В 18 часов стартуют состязания 2×2 среди мужчин и женщин. Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу.
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Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что спортивную школу «Магнитная Стрелка» в Дзержинске капитально отремонтируют.