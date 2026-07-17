МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
Он добавил, что в ближайшие годы учебники во всех школах будут синхронизированы с программами и стандартами ЕГЭ.