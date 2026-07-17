Сразу два уроженца Перми приняли участие в съёмках криминальной комедии «Нам кранты»

Александр Собичевский родился в Перми в 1986 году, в 2018 году окончил Московскую школу кино. Ранее он работал над проектами «Я богиня» и «Барабашка». Для Андрея Прыткова это не первый опыт работы в кино: в 2013 году он сыграл хулигана Градусова в полнометражном фильме «Географ глобус пропил», а также снимался в сериалах «Реальные пацаны», «Кризис нежного возраста», «Кресло» и «Попадос».