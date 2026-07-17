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14-летнего подростка третий день ищут в Нижнем Новгороде

Он ушел из дома вечером и обратно не вернулся.

Источник: Живем в Нижнем

Поиски 14-летнего Глеба С. третьи сутки продолжаются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в спасательном центре «Рысь».

Последний раз подростка видели на переулке Камчатском. Он вышел из дома около 18:00 15 июня и обратно не вернулся. Волонтеры распространили ориентировки с приметами школьника.

Мальчик был одет в белое худи с черными полосками и надписью «Stone island supreme», черные широкие джинсы, бело-черные кроссовки с серой подошвой. При себе имел темно-серую сумку через плечо.

Ранее мы писали, что 14-летнего подростка ищут в Нижегородской области.