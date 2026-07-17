Повязку отметившегося в «Динамо-Брест» Марадоны продали за $512 000

Повязку отметившегося в «Динамо-Брест» аргентинского футболиста Диего Марадоны, с которой он выступал на чемпионате мира 1986 года, продали за $512 000. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.
Именно с указанной повязкой футболист выступал в четвертьфинале матча против команды Англии. Игра закончилась со счетом 2:1. Марадона оформил дубль.
Кстати, в 2018 году Диего Марадона приезжал в Беларусь всего на один день. Он был назначен на должность председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест».
— Если я закончу свою карьеру в Бресте, то я останусь здесь жить, — заявлял Марадона.
Во время своего визита в республику футболист признавался, что мечтает встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко:
— У меня большие воспоминания о Фиделе Кастро, Чавесе, Мадуро, Каддафи. Также я знаю Путина. Теперь я хочу сделать фотографию с Лукашенко. Надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком.
Тем временем «Динамо-Минск» и борисовский БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций.
Ранее МОК сказал, что будет с допуском белорусов после письма европейских стран.
Также мы узнали, что произошло после встречи первой ракетки мира Арины Соболенко с поклонниками в Минске: мячи с автографами по 4000 рублей, букет из картошки, Галыгин в очереди.