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Повязку отметившегося в «Динамо-Брест» Марадоны продали за $512 000

Повязку Марадоны, который отметился в «Динамо-Брест», продали на аукционе за $512 000.

Источник: Комсомольская правда

Повязку отметившегося в «Динамо-Брест» аргентинского футболиста Диего Марадоны, с которой он выступал на чемпионате мира 1986 года, продали за $512 000. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Именно с указанной повязкой футболист выступал в четвертьфинале матча против команды Англии. Игра закончилась со счетом 2:1. Марадона оформил дубль.

Кстати, в 2018 году Диего Марадона приезжал в Беларусь всего на один день. Он был назначен на должность председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест».

— Если я закончу свою карьеру в Бресте, то я останусь здесь жить, — заявлял Марадона.

Во время своего визита в республику футболист признавался, что мечтает встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко:

— У меня большие воспоминания о Фиделе Кастро, Чавесе, Мадуро, Каддафи. Также я знаю Путина. Теперь я хочу сделать фотографию с Лукашенко. Надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком.

Тем временем «Динамо-Минск» и борисовский БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций.

Ранее МОК сказал, что будет с допуском белорусов после письма европейских стран.

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