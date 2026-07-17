Музаев назвал число учеников, удаленных с ЕГЭ-2026 без права пересдачи

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти 920 человек были удалены с ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удаленных у нас без права пересдачи в течение года», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
По данным Рособрнадзора, большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок.
В 2025 году, по словам Музаева, с экзамена было удалено 915 человек.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми «президентскими днями», в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.