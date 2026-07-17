Музаев назвал число учеников, удаленных с ЕГЭ-2026 без права пересдачи

«К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удаленных у нас без права пересдачи в течение года», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.