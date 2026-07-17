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Нижегородец Александр Тимофеев стал лауреатом премии «Особенное счастье»

Житель Нижнего Новгорода, в одиночку воспитывающий 13-летнего сына с тяжелыми нарушениями развития, победил в номинации «Преодоление».

Житель Нижнего Новгорода Александр Тимофеев стал лауреатом Всероссийской премии родителям детей с инвалидностью «Особенное счастье» в номинации «Преодоление». Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Астраханской области. Об этом сообщили в Нижегородском региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которое и выдвинуло нижегородца на соискание награды.

Александр Тимофеев один воспитывает 13-летнего сына с тяжелыми множественными нарушениями развития. Мужчина борется за здоровье ребенка с самого его рождения. Благодаря ежедневным усилиям и заботе отца мальчик уже многое умеет делать самостоятельно и даже может сам добираться до школы на общественном транспорте.

Заявочная кампания седьмой премии стартовала 3 декабря 2025 года, а региональные отборы прошли в четырех субъектах страны, включая Нижегородскую область. Руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина подчеркнула, что такие семьи представляют собой целую вселенную внутренней силы, терпения и любви, а их ежедневный труд является настоящим родительским подвигом.

Ранее сообщалось, что нижегородский туристический маршрут признали лучшим в России.