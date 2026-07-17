Нижегородец Александр Тимофеев стал лауреатом премии «Особенное счастье»

Александр Тимофеев один воспитывает 13-летнего сына с тяжелыми множественными нарушениями развития. Мужчина борется за здоровье ребенка с самого его рождения. Благодаря ежедневным усилиям и заботе отца мальчик уже многое умеет делать самостоятельно и даже может сам добираться до школы на общественном транспорте.