В Перми изменят схему движения по круговой развязке на шоссе Космонавтов

Краевой Минтранс сообщил о начале масштабной реконструкции участка ш. Космонавтов на выезде из черты Перми. На время проведения работ с 18 июля частично изменят схему движения транспорта по круговой развязке на пересечении улиц Промышленной и Оверятской. Полосы движения сдвинут, но их число останется неизменным.