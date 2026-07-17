Ретроградный Меркурий — всё! Чему посвятить август?

Август 2026 года обещает стать месяцем позитивных перемен и новых возможностей. Этот период будет особенно благоприятным для тех, кто готов к активным действиям и смелым решениям. Ретроградный Меркурий, который вносил путаницу и препятствия в июле, наконец-то останется позади, открывая двери к успешному завершению начатых дел и реализации амбициозных проектов. Таролог и астролог Борис Зак рассказал 360.ru, что август станет временем, когда каждый сможет проявить себя и достичь поставленных целей.
Конец влияния ретроградного Меркурия.
Последний летний месяц 2026 года пройдёт без ретроградного Меркурия, что значительно упростит многие аспекты жизни. Люди смогут сосредоточиться на своих целях, не опасаясь ошибок и недоразумений. Это благоприятное время для покупок, смены работы и запуска новых проектов.
Астрологические влияния.
В августе 2026 года Венера, планета финансов, будет находиться в Деве с начала месяца. Это время идеально для ведения бюджета и планирования расходов. 7 августа Венера перейдёт в Весы, что подчеркнёт важность партнёрских отношений и сотрудничества. Успех в финансовых делах будет зависеть от умения находить общий язык с окружающими и выстраивать прочные связи.
С 10 августа Меркурий перейдёт в знак Льва, что усилит влияние Юпитера, планеты удачи. Этот период станет особенно удачным для тех, кто не боится проявлять себя и стремится к лидерству. Месяц благоприятен для маркетологов, рекламщиков и специалистов медиаиндустрии.
Гороскоп для всех знаков зодиака.
Овнам предстоит продемонстрировать свои таланты, чтобы привлечь надёжных партнёров как в работе, так и в личной жизни. Это благоприятное время для раскрытия потенциала и достижения новых высот.
Тельцам стоит сосредоточиться на семейных отношениях и недвижимости. Астролог рекомендует проявить чуть больше уверенности в себе, чтобы добиться успеха. Сотрудничество с коллегами будет особенно продуктивным, поэтому стоит избегать одиночной работы.
Близнецам следует активизировать свою деятельность в сфере финансов. Публичные выступления и демонстрация своих талантов помогут привлечь дополнительные доходы.
Раки смогут значительно улучшить своё финансовое положение, если будут более открыты и общительны. Также это хорошее время для наведения порядка в доме и обновления интерьера.
Львы станут настоящими королями августа благодаря влиянию Юпитера, который будет находиться в их знаке. Важно показать себя во всей красе, чтобы воспользоваться всеми возможностями. Поездки и командировки могут принести дополнительный доход, а также возможность узнать чужие тайны.
Девы могут рассчитывать на финансовый успех благодаря своей внимательности и организованности. Работа с астрологом или тарологом поможет принять правильные решения. Месяц также благоприятен для благотворительности.
Весы, занимающиеся общественной или политической деятельностью, смогут добиться значительных успехов. Выступления и участие в мероприятиях будут особенно эффективными. Также это хорошее время для путешествий, особенно за границу.
Скорпионам предстоит сосредоточиться на карьерных достижениях. Демонстрация своих успехов и активное общение помогут продвинуться по служебной лестнице.
Стрельцам рекомендуется отправиться в путешествие, которое не только поможет расслабиться, но и улучшит положение в личной жизни. Дальние поездки принесут удачу и новые возможности.
Козероги смогут успешно решить финансовые вопросы и реструктуризировать кредиты. Новые займы также будут доступны, но только при крайней необходимости.
Водолеи могут рассчитывать на успех в личной жизни. Вероятность встретить достойного партнёра или укрепить существующие отношения будет высокой.
Рыбам предстоит активно работать, чтобы достичь поставленных целей. Кризисные ситуации лучше решать в сотрудничестве с другими людьми, что позволит найти оптимальные решения.