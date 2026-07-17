Ретроградный Меркурий — всё! Чему посвятить август?

Август 2026 года обещает стать месяцем позитивных перемен и новых возможностей. Этот период будет особенно благоприятным для тех, кто готов к активным действиям и смелым решениям. Ретроградный Меркурий, который вносил путаницу и препятствия в июле, наконец-то останется позади, открывая двери к успешному завершению начатых дел и реализации амбициозных проектов. Таролог и астролог Борис Зак рассказал 360.ru, что август станет временем, когда каждый сможет проявить себя и достичь поставленных целей.