В Москве завершили реабилитацию Верхнего Люблинского пруда

Всего в столице в этом году будут приведены в порядок 13 прудов. По словам Бирюкова, водоемы очень важны для городской среды — они создают благоприятные климатические условия и пользуются популярностью среди москвичей в качестве места для отдыха. Специалисты постоянно обследуют их и проводят плановые работы.