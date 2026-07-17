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В красноярской больнице рассказали, как используют 3D-шаблоны для операций по коррекции прикуса

В отделении челюстно-лицевой хирургии Красноярской краевой клинической больницы провели ортогнатическую операцию с применением компьютерного 3D-планирования.

В отделении челюстно-лицевой хирургии Красноярской краевой клинической больницы провели ортогнатическую операцию с применением компьютерного 3D-планирования. Такое вмешательство необходимо, когда ортодонтического лечения для исправления диспропорции и неправильного расположения челюстей недостаточно.

Перед операцией пациенту в объеме моделируют будущий профиль лица. Специальные хирургические 3D-шаблоны позволяют перенести виртуальный план в операционную с точностью до миллиметра, что исключает ошибку.

Как отметил заведующий кафедрой КрасГМУ, челюстно-лицевой хирург Иван Кан, технология позволяет увидеть результат еще до начала вмешательства. «Мы не просто перемещаем кости, мы моделируем гармонию лица. Это редкая и высокотехнологичная работа, которой мы гордимся», — рассказал хирург.

В результате человек получает не только эстетичную улыбку, но и восстановленную жевательную функцию, устранение выпячиваний, западений и дисбаланса подбородка.

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