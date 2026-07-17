В красноярской больнице рассказали, как используют 3D-шаблоны для операций по коррекции прикуса

Как отметил заведующий кафедрой КрасГМУ, челюстно-лицевой хирург Иван Кан, технология позволяет увидеть результат еще до начала вмешательства. «Мы не просто перемещаем кости, мы моделируем гармонию лица. Это редкая и высокотехнологичная работа, которой мы гордимся», — рассказал хирург.