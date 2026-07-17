В Новочеркасске до 2031 года реализуют 17 инвестпроектов за 17,6 млрд рублей

Анализ реестра показывает, что крупные инвестиционные проекты не всегда коррелируют с максимальным количеством создаваемых рабочих мест. Например, проект ООО «Атлантис-Пак Ново» с самым большим объемом инвестиций предполагает создание 476 рабочих мест — это действительно максимум по списку, но при этом проекты с меньшими вложениями также демонстрируют высокую трудоемкость. Так, ООО «Бонум Траст» (125 млн руб.) создаст 150 рабочих мест, а ООО «Завод О3 Новочеркасск» (354 млн руб.) — 90 мест.