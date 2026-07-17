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Губернатор Бочаров посетил социальные и промышленные объекты в Урюпинске

Глава Волгоградского региона проверил реализацию проектов в районе.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Урюпинский район с рабочей поездкой. Как сообщает пресс-служба областной администрации, глава региона проверил реализацию проектов развития и то, как в районе выполняют поставленные задачи. В ходе поездки он заглянул и на промышленные предприятия, и социальные объекты, а также посмотрел реализованные проекты благоустройства в станицах.

В станице Михайловской Бочаров посетил новый сквер, посвященный творчество родившегося здесь художника Ильи Машкова. Новое общественное пространство украсили не только деревья, цветы и арки, но и репродукции мастера, а также его скульптура. Рядом на средства президентского гранта открыли Дом творчества Машкова, где есть творческие студии для юных жителей станицы и выставочное пространство.

В хуторе Попов Бочаров проверил работу нового ФАПа, где получают медицинскую помощь около тысячи местных жителей. Пациенты смогли поделиться с губернатором своими отзывами о качестве оказания помощи.