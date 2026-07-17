Губернатор Бочаров посетил социальные и промышленные объекты в Урюпинске

В станице Михайловской Бочаров посетил новый сквер, посвященный творчество родившегося здесь художника Ильи Машкова. Новое общественное пространство украсили не только деревья, цветы и арки, но и репродукции мастера, а также его скульптура. Рядом на средства президентского гранта открыли Дом творчества Машкова, где есть творческие студии для юных жителей станицы и выставочное пространство.