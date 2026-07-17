В этнопарке Коми стартовал семейный праздник

Семейный праздник «#КомиЛето в селе Ыб» проходит с 17 по 19 июля в Финно-угорском этнопарке в Республике Коми в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве туризма региона.
В ходе мероприятия будут организованы четыре тематические интерактивные площадки, символизирующие стихии: «Земля», «Вода», «Воздух» и «Огонь». Каждый гость сможет найти интересное занятие — от гончарного мастер-класса до создания оберегов. Для детей и их родителей проведут пенное шоу, выступление иллюзиониста, опыты в формате научного шоу, песочную анимацию и мобильный планетарий.
Кроме того, на празднике выступят артисты и творческие коллективы не только из Республики Коми, но и из других регионов России. Гости смогут насладиться живой музыкой и посетить гастрономическую зону. Там лучшие рестораны региона представят широкий выбор блюд — от популярного стритфуда до аутентичной локальной кухни.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.