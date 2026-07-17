Новые бойцы «БАРС-НН» заступили на дежурство в Нижегородской области

Резервисты «БАРС НН» заступили на дежурство после частичной пересменки личного состава. Об этом сообщили в министерстве защиты объектов Нижегородской области.
Бойцы, которые охраняли воздушное пространство на протяжении двух месяцев, передали свои полномочия новой смене. При этом некоторые из них выразили желание остаться на второй срок службы, что, по словам командира «БАРС-НН», говорит о высокой мотивации, их ответственности и понимании значимости выполняемых задач. Перед боевым дежурством резервисты прошли 14-дневную подготовку на базе учебного центра.
При получении сигнала об угрозе воздушной атаки резервисты выдвигаются на свои посты на боевых машинах, которые оснащены установками для борьбы с беспилотниками.
Отец четверых детей, боец с позывным «Старый» рассказал, что решил присоединиться к «БАРС-НН», чтобы внести свой вклад в общую победу. Он пожелал тем, кто планирует вступить в подразделение, не бояться выходить из зоны комфорта, приходить вместе с друзьями и не сомневаться в своем выборе.
Ранее мы писали, что расходы на участников СВО увеличат в Нижегородской области на 9,8 млрд рублей.