Новые бойцы «БАРС-НН» заступили на дежурство в Нижегородской области

Бойцы, которые охраняли воздушное пространство на протяжении двух месяцев, передали свои полномочия новой смене. При этом некоторые из них выразили желание остаться на второй срок службы, что, по словам командира «БАРС-НН», говорит о высокой мотивации, их ответственности и понимании значимости выполняемых задач. Перед боевым дежурством резервисты прошли 14-дневную подготовку на базе учебного центра.