Жога, Кузнецов и Клепикова открыли в Ревде светомузыкальный фонтан

Фонтан установили на месте памятника Владимиру Ленину, который в прошлом годе перенесли в Ленинский сквер. К открытию нового объекта была благоустроена и сама площадь Победы — обновили брусчатку, лестницы, установили новые скамейки и урны, высадили деревья, кустарники и цветы.