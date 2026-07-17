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Жога, Кузнецов и Клепикова открыли в Ревде светомузыкальный фонтан

17 июля в Ревде прошла торжественная церемония по запуску светомузыкального фонтана, который начал работать на площади Победы. Местные жители ждали начала его работы несколько месяцев.

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Светомузыкальный фонтан открыли полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, президент ассоциации товаропроизводителей Ревды Багир Абдулазизов, заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов, глава Ревдинского муниципального округа Татьяна Клепикова.

На открытие фонтана пришли несколько десятков местных жителей. Особая радость была у детей, которые с удовольствием прыгали между струй фонтана, играли с водой. Взрослые делали фотографии на фоне новой достопримечательности Ревды.

Фонтан установили на месте памятника Владимиру Ленину, который в прошлом годе перенесли в Ленинский сквер. К открытию нового объекта была благоустроена и сама площадь Победы — обновили брусчатку, лестницы, установили новые скамейки и урны, высадили деревья, кустарники и цветы.