Жога, Кузнецов и Клепикова открыли в Ревде светомузыкальный фонтан

Светомузыкальный фонтан открыли полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, президент ассоциации товаропроизводителей Ревды Багир Абдулазизов, заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов, глава Ревдинского муниципального округа Татьяна Клепикова.
На открытие фонтана пришли несколько десятков местных жителей. Особая радость была у детей, которые с удовольствием прыгали между струй фонтана, играли с водой. Взрослые делали фотографии на фоне новой достопримечательности Ревды.
Фонтан установили на месте памятника Владимиру Ленину, который в прошлом годе перенесли в Ленинский сквер. К открытию нового объекта была благоустроена и сама площадь Победы — обновили брусчатку, лестницы, установили новые скамейки и урны, высадили деревья, кустарники и цветы.