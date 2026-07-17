В Кореновске Краснодарского края более 30 ребят увидели работу элеватора

Свыше 30 школьников и учащихся техникума посетили элеватор в городе Кореновске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в управлении экономики Усть-Лабинского района.
Экскурсия проводилась во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна: от визировочной лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Они увидели работу автомобильных приемных устройств, весового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Специалисты элеватора объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы в этой сфере.
«Для нас важно, чтобы школьники и студенты видели агропромышленный комплекс в реальной работе. Элеватор — это не просто место хранения зерна, а сложная производственная система, где качество, безопасность и точность каждого процесса имеют принципиальное значение. Экскурсии помогают молодым людям понять, какие профессии стоят за большим урожаем, и увидеть для себя реальные перспективы в отрасли», — отметил директор Кореновского элеватора Владимир Червяк.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.