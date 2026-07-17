В Кореновске Краснодарского края более 30 ребят увидели работу элеватора

«Для нас важно, чтобы школьники и студенты видели агропромышленный комплекс в реальной работе. Элеватор — это не просто место хранения зерна, а сложная производственная система, где качество, безопасность и точность каждого процесса имеют принципиальное значение. Экскурсии помогают молодым людям понять, какие профессии стоят за большим урожаем, и увидеть для себя реальные перспективы в отрасли», — отметил директор Кореновского элеватора Владимир Червяк.