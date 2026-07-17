В Красноярске показали, как работает система «Говорящий город» в общественном транспорте

В Красноярске впервые прошел мастер-класс, посвященный работе системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город». Участникам показали, как технология помогает людям с нарушениями зрения и маломобильным пассажирам пользоваться городским общественным транспортом. [caption id= «attachment_371652» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В мероприятии приняли участие представители общественных организаций людей с инвалидностью, администрации города, транспортной отрасли и компании-разработчика из Санкт-Петербурга. Они протестировали систему в автобусе и обсудили, какие решения помогают сделать городскую среду доступнее. [caption id= «attachment_371672» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Система «Говорящий город» позволяет пассажиру через смартфон или абонентское устройство получать информацию о приближающемся транспорте: номере маршрута, направлении движения, наличии низкого пола и аппарели. После остановки автобуса звуковой маяк помогает определить, где находится нужная дверь. [caption id= «attachment_371668» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Специалист компании-разработчика из Санкт-Петербурга пояснил, что система помогает пассажиру не только при посадке, но и во время выхода из транспорта. Через приложение можно заранее передать водителю сигнал о будущей остановке. В этом случае водитель понимает, что пассажиру может потребоваться помощь, и успевает подготовиться: например, открыть аппарель для человека на коляске и проконтролировать безопасную высадку. Система дает комфорт не только пассажирам, но и водителям. Получая сигнал, водитель понимает, что его ждет на остановке, заранее планирует свои действия и становится внимательнее ко всем пассажирам. Это ускоряет посадку и уменьшает задержки транспорта на линии, — отметила специалист компании-разработчика. [caption id= «attachment_371654» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сигнал поступает на специальный пульт в кабине. Водитель видит, какой пассажир ожидает транспорт: человек с нарушением зрения, пассажир на коляске, родитель с детской коляской или человек, которому сложно передвигаться из-за возраста или временной травмы. [caption id= «attachment_371650» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Водитель автобуса маршрута № 55 Василий рассказал, что система помогает заранее сориентироваться на остановке и подъехать удобнее для посадки. Мы знаем, где находится слабовидящий или маломобильный пассажир. Уже проще понять, как подъехать, чтобы удобнее было посадить человека, — отметил водитель. [caption id= «attachment_371645» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сейчас системой «Говорящий город» оснащено около 16,7% городского автобусного парка. Всего в Красноярске насчитывается 1 228 единиц общественного транспорта. До конца года ожидается очередное поступление газомоторных автобусов, где такая система также будет предусмотрена. [caption id= «attachment_371676» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска Ольга Качанова подчеркнула, что внедрение подобных технологий — часть комплексной работы по созданию доступной городской среды. При администрации действует рабочая группа, участники которой обсуждают новые решения и предложения. Наша задача состоит в том, чтобы создать в городе такие условия, чтобы человек мог свободно перемещаться, не ожидая сопровождения. Чтобы он мог самостоятельно выстроить маршрут, посмотреть, какой транспорт подходит, и поехать. Ключевая задача — свобода перемещения без сторонней помощи, — сказала Ольга Качанова. [caption id= «attachment_371659» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Участники мастер-класса отметили, что система особенно важна на остановках, где одновременно скапливается несколько автобусов. Слабовидящая жительница Красноярска Мария рассказала, что начала тестировать приложение накануне и уже оценила его удобство. Для людей с плохим зрением это очень удобно, особенно в темное время суток, а для незрячих это важно постоянно. Бывает, что на остановке стоит несколько автобусов, и приходится искать нужный, спрашивать у людей, а здесь идет оповещение, и ты понимаешь, куда идти, — добавила Мария. [caption id= «attachment_371657» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Депутат Государственной думы Наталья Каптелинина отметила, что при развитии доступной среды важно учитывать обратную связь жителей. По ее словам, именно после обращения мамы с ребенком на коляске в Красноярске выявили проблему с расположением поручней в части новых автобусов. После обсуждений с общественниками и обращения к производителю конструкцию доработали. Очень важно, что город слышит потребности, которые озвучивают жители. Остатки партии автобусов пришли уже с измененными поручнями. Теперь люди на колясках и мамы с детьми смогут комфортно пользоваться этими автобусами, — прокомментировала Наталья Каптелинина. Она добавила, что часть ранее поступивших автобусов также важно доработать. Кроме того, в Красноярске продолжаются встречи общественников с перевозчиками: водителям и кондукторам объясняют, как корректно помогать пассажирам с инвалидностью и маломобильным горожанам. [caption id= «attachment_371647» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Помимо внедрения системы «Говорящий город», в Красноярске продолжают развивать другие меры доступности. На транспортных предприятиях проводят инструктажи для сотрудников, а предложения жителей и общественных организаций рассматриваются на рабочей группе при администрации города. Напомним, что в красноярских автобусах напомнили о бесплатном провозе собак-поводырей.