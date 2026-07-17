Более 5 млрд рублей вложили в создание эко-деревни в Воронежской области

«Здесь будет проект с общей численностью жителей более 5 тыс. человек. Со всей необходимой инфраструктурой: это и детский сад, и школа, и спортивный объект — стадион, и парк. Уже сейчас мы видим, что здесь подрастает более 150 детишек, которые в следующем году пойдут в садик», — рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.