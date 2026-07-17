На Ведугинском месторождении готовят к запуску обогатительную фабрику

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил Ведугинское месторождение в Северо-Енисейском округе, где компания «Полиметалл» завершила строительство обогатительной фабрики. Объект уже проходит пуско-наладочные работы и будет запущен в этом году. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Глава региона осмотрел цеха дробления, измельчения и флотации, оценил работу автоматизированных систем управления. Проектная мощность фабрики — 2,2 миллиона тонн руды в год. Готовый концентрат упорных золотосодержащих руд будут отправлять на переработку на Амурский гидрометаллургический комбинат в Хабаровском крае.
Разработка месторождения ведётся комбинированным способом: открытые работы начались в 2024 году, руда накапливается на складе. В этом году объём добычи достигнет 1 млн тонн. Подземный рудник начнёт работать с 2029 года.
На фабрике будет трудиться около 1,5 тысячи сотрудников. Для них построили современный вахтовый посёлок с инфраструктурой: столовая, магазин, тренажёрный зал, медицинский блок. В прошлом году на предприятии развернули сеть связи LTE.
После выхода на полную мощность фабрика обеспечит бюджет края до 8 миллиардов рублей налоговых поступлений.
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