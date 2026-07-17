На Ведугинском месторождении готовят к запуску обогатительную фабрику

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил Ведугинское месторождение в Северо-Енисейском округе, где компания «Полиметалл» завершила строительство обогатительной фабрики. Объект уже проходит пуско-наладочные работы и будет запущен в этом году. Об этом сообщили в региональном правительстве.