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В Алматы на полтора месяца изменят движение из-за масштабной стройки

В Алматы с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора, сообщили Zakon.kz в управлении энергетики и водоснабжения города.

Источник: Zakon.kz

Специалисты уточняют, что на период проведения работ движение на участке ул. Бекешева от ул. Абдильдина до ул. Белжайлау будет ограничиваться поэтапно в пределах зоны производства работ.

Западный канализационный коллектор, по данным ведомства, является одним из ключевых инфраструктурных проектов города:

«Его строительство позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить возможность подключения существующих и новых жилых районов к централизованной системе канализации, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку, а также создать основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры города».

Также планировать маршрут стоит жителям Алматы 18 июля: в городе состоится вечерний забег, из-за которого в городе временно ограничат движение транспорта.