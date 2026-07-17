В Алматы на полтора месяца изменят движение из-за масштабной стройки

Специалисты уточняют, что на период проведения работ движение на участке ул. Бекешева от ул. Абдильдина до ул. Белжайлау будет ограничиваться поэтапно в пределах зоны производства работ.
Западный канализационный коллектор, по данным ведомства, является одним из ключевых инфраструктурных проектов города:
«Его строительство позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить возможность подключения существующих и новых жилых районов к централизованной системе канализации, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку, а также создать основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры города».
Также планировать маршрут стоит жителям Алматы 18 июля: в городе состоится вечерний забег, из-за которого в городе временно ограничат движение транспорта.