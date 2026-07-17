В пригороде Красноярска дачники нашли старый артиллерийский снаряд

Сообщение о боеприпасе поступило в дежурную часть МВД по Красноярскому краю. На место сразу направили группу разминирования ОМОН «Ратибор». Специалисты осмотрели предмет и установили, что это 150-мм артиллерийский снаряд. Он был сильно поврежден коррозией, поэтому трогать его самостоятельно было опасно. Взрывотехники вывезли снаряд с соблюдением всех мер безопасности и уничтожили его.