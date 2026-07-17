МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях «шпаргалка», «средства связи» и «вынос контрольных измерительных материалов», сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Машинным зрением (искусственной нейронной сетью) выявлено 3068 нарушений по категориям “шпаргалки”, “средства связи” и “вынос КИМ”, из которых 2037 одобрено модераторами и передано на отработку в образовательные учреждения», — свидетельствуют данные презентации, которую Музаев представил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
Из презентации также следует, что в 2025 году нейросеть поставила 803 метки о нарушениях, которые были одобрены модераторами, а в 2026 году первого нарушителя, удаленного с экзамена в досрочный период, выявил искусственный интеллект.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми «президентскими днями», в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.