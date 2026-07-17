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Волгоградка на электросамокате покалечила ребёнка и скрылась

Полиция разыскивает виновницу дорожно-транспортного происшествия.

В городе Ленинске накануне доставили в местную больницу 8-летнего ребёнка. Школьника покалечила неизвестная женщина, передвигавшаяся на электросамокате.

«Происшествие случилось 16 июля около 19:35. Горожанка сбила маленького пешехода и скрылась с места ДПТ», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиция разыскивает виновницу дорожно-транспортного происшествия.

Ранее родственница погибшей в аварии волгоградки поделилась, как рассказывала о случившемся её 3-летняя дочь, на чьих глазах случилась трагедия.