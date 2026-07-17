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Житель Хабаровского края прописал пятерых мигрантов и получил штраф

Суд назначил 63-летнему мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Хабаровском крае 63-летний житель Бикинского муниципального округа признан виновным в фиктивной постановке на миграционный учет пяти иностранных граждан. Приговор вынес Бикинский городской суд.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в декабре 2023 года мужчина зарегистрировал иностранцев по месту пребывания, не собираясь предоставлять им жилье для фактического проживания.

По версии следствия, фиктивная регистрация лишила контролирующие органы возможности отслеживать соблюдение миграционного законодательства и фактическое местонахождение иностранных граждан.

Суд признал мужчину виновным по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.