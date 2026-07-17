«Общая кредитная усталость»

— Рост спроса на самозапрет на кредиты и займы в Черноземье, на мой взгляд, связан не с одним фактором, а с наложением сразу нескольких тенденций. Во-первых, услуга стала понятна широкому кругу граждан. С 1 марта 2025 года самозапрет можно установить через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025-го такая возможность доступна и во всех многофункциональных центрах (МФЦ). Это упростило оформление: человеку больше не нужно обращаться в банк, достаточно подать заявление, после чего сведения о запрете отражаются в кредитной истории. Банк России прямо разъясняет, что услуга бесплатная и оформляется через заявление.