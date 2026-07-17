РАН завершает разработку кодекса этики российского ученого

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Кодекс этики в сфере научных исследований, разрабатываемый в Российской академии наук (РАН), готов почти на 80%. Он затрагивает вопросы использования ИИ в исследованиях, цитирования и экспериментов с животными, сообщил ТАСС вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.
«Основа этого документа уже есть, наверное, почти на 80%. Это очень хороший, живой документ. Например, много сейчас говорится об искусственном интеллекте. Ограничивать его бесполезно, потому что он уже целиком проник в нашу жизнь. Этот кодекс как раз затрагивает вопросы применения ИИ в сфере исследований. Помимо этого, в нем рассматриваются вопросы биоэтики, экспериментов с животными, вопросы, связанные с цитированием, некорректным заимствованием», — сказал Калмыков, добавив, что разработчиком документа выступает Совет по этике научных исследований РАН.
Калмыков в составе делегации РФ в пятницу примет участие в церемонии вручения Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, которая пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В этом году престижной награды удостоены ученые Пань Цзяньвэй (Китай) и Сергей Шейко (США/Россия). Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.