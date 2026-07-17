РАН завершает разработку кодекса этики российского ученого

«Основа этого документа уже есть, наверное, почти на 80%. Это очень хороший, живой документ. Например, много сейчас говорится об искусственном интеллекте. Ограничивать его бесполезно, потому что он уже целиком проник в нашу жизнь. Этот кодекс как раз затрагивает вопросы применения ИИ в сфере исследований. Помимо этого, в нем рассматриваются вопросы биоэтики, экспериментов с животными, вопросы, связанные с цитированием, некорректным заимствованием», — сказал Калмыков, добавив, что разработчиком документа выступает Совет по этике научных исследований РАН.