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В Анапе отдыхающим доступны уже 89 очищенных после ЧС пляжей

Разрешение на открытие получили 89 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе официальные разрешительные документы на открытие после ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе получили уже 89 пляжей. Еще 12 рекреационных зон сейчас проходят финальную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Ход восстановительных работ находится на особом контроле правительственной комиссии под председательством Виталия Савельева. В настоящее время на пострадавших от разлива мазута участках побережья завершается отсыпка дополнительного слоя чистого, безопасного песка. Весь процесс рекультивации координируют и строго контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Параллельно в круглосуточном режиме ведется комплексный мониторинг акватории Черного моря, а также береговой полосы Крыма и Краснодарского края.

«Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 768 человек и 186 единиц техники», — рассказали в Правительстве России.

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