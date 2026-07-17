В Нижегородской области не будут полностью переходить на электронные рецепты

В Нижегородской области опровергли информацию, что лекарства теперь будут выдавать только по электронным рецептам. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Ранее появились новости, что все рецептурные лекарства теперь будут выдавать только по электронным рецептам в нижегородских аптеках. Однако это не так. Полного перехода на электронные рецепты нет.
Получать льготные и стандартные лекарства пациент может в любой форме — электронной или бумажной. Электронный рецепт применяется только с согласия пациента.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что почти 22 млрд рублей составил оборот нижегородских аптек с начала года.