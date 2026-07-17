Хабаровский край развивает деревянное домостроение для соцжилья

По данным властей края, Хабаровский край располагает более чем 5 млрд кубометров лесных запасов и перерабатывает половину делового леса ДФО. Программа деревянного домостроения реализуется как инструмент удовлетворения потребности в жилье, особенно в удалённых районах. В Чегдомыне строят 15 деревянных домов; в Николаевске на Амуре идёт возведение двухэтажного дома из профилированного бруса — он предназначен для переселения жителей из аварийного фонда, далее планируется построить ещё 10 аналогичных домов. Ванинский и Ульчский районы также рассматривают возможность участия в программе.