В Перми строительство межвузовского кампуса вышло на новый этап

Строительство межвузовского кампуса вышло на новый этап, сообщили в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края.
В Перми продолжается строительство межвузовского кампуса. Сейчас работы вышли на активную фазу. Подготовительный этап уже позади: площадку расчистили, геологические изыскания завершили.
Фундамент готов полностью. Сейчас строители возводят несущие конструкции надземной части зданий — готовность этого этапа составляет 70%. Параллельно уточняют рабочую документацию по системам отопления и вентиляции.
Продолжаются работы и по инфраструктуре: идёт устройство насыпи до проектных высотных отметок.
Напомним, проект реализуется с 2024 года. кампус «Будущее Пармы» будет включать в себя пять общежитий, лаборатории, конгресс-холл и площадки рекреационного назначения.