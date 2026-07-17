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В Перми строительство межвузовского кампуса вышло на новый этап

Сейчас идёт устройство насыпи до проектных высотных отметок.

Строительство межвузовского кампуса вышло на новый этап, сообщили в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края.

В Перми продолжается строительство межвузовского кампуса. Сейчас работы вышли на активную фазу. Подготовительный этап уже позади: площадку расчистили, геологические изыскания завершили.

Фундамент готов полностью. Сейчас строители возводят несущие конструкции надземной части зданий — готовность этого этапа составляет 70%. Параллельно уточняют рабочую документацию по системам отопления и вентиляции.

Продолжаются работы и по инфраструктуре: идёт устройство насыпи до проектных высотных отметок.

Напомним, проект реализуется с 2024 года. кампус «Будущее Пармы» будет включать в себя пять общежитий, лаборатории, конгресс-холл и площадки рекреационного назначения.