Аэропорт Казани возобновил работу после временного ограничения полетов. По информации Росавиации, с 06:15 до 06:48 аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.
Из-за этого были скорректированы графики некоторых вылетов: рейс в Санкт-Петербург, запланированный на 09:00, перенесли на 11:00, а рейс в Ереван, который должен был вылететь в 10:00, также отправился в 11:00. Рейс в Стамбул и обратный перелёт были отменены.
Также задерживаются прилеты из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Сочи, Антальи, Душанбе и Шанхая. При этом на территории Татарстана не вводились режимы беспилотной или ракетной опасности.
Напомним, в казанском аэропорту задерживаются 21 рейс из-за ограничений на полеты. Наибольшие задержки зафиксированы на рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Москву и Краснодар.