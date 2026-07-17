Аэропорт Казани возобновил работу после временного ограничения полетов

Из-за этого были скорректированы графики некоторых вылетов: рейс в Санкт-Петербург, запланированный на 09:00, перенесли на 11:00, а рейс в Ереван, который должен был вылететь в 10:00, также отправился в 11:00. Рейс в Стамбул и обратный перелёт были отменены.