В Нижегородской области состоится фестиваль «Мастера Золотого кольца»

Фестиваль «Мастера Золотого кольца» пройдет 18−19 июля в Городце Нижегородской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фестиваль приурочен ко вхождению Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо» и 90-летнему юбилею фабрики «Городецкая роспись». Он станет центральной точкой празднования Дня города и объединит мастеров народных художественных промыслов. Программа включит в себя более 50 мероприятий: выступления творческих коллективов, ярмарку народных художественных промыслов, гастрономические зоны и мастер-классы для всей семьи.
В Музейном квартале гости смогут погрузиться в атмосферу купеческого Городца и посетить уличные фотовыставки. В сквере имени Ленина развернется Летний театр, будет играть духовой оркестр, там же разместится детская зона с анимационными программами, аквагримом и мастер-классами. Кроме того, будет работать ярмарка народных художественных промыслов с экспозицией изделий мастеров «Золотого кольца» и мастер-классами.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.