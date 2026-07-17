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В Вологодской области впервые состоится фестиваль местной кухни

Посетители попробуют серые щи, рогушки из дровяной печи и кашу из полбы с олениной.

Источник: Национальные проекты России

Первый гастрономический фестиваль местной кухни «Вологда. Фолк» пройдет 1 августа в деревне Семенково Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

На мероприятии свои лучшие блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок региона. В специальной гастрозоне гости познакомятся с классическими блюдами вологодской кухни, а также современными интерпретациями северных рецептов. Посетители смогут попробовать традиционные серые щи, рогушки из дровяной печи, пряженики с толокном и сахаром, мраморную телятину, запеченную в земле, северную кашу из полбы с олениной и другие блюда.

Помимо дегустаций, в гастрозоне будут организованы мастер-классы от шеф-поваров, рассказы о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем площадки станет популярный шеф-повар и ведущий кулинарных телешоу Василий Емельяненко.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.