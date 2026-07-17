В Вологодской области впервые состоится фестиваль местной кухни

На мероприятии свои лучшие блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок региона. В специальной гастрозоне гости познакомятся с классическими блюдами вологодской кухни, а также современными интерпретациями северных рецептов. Посетители смогут попробовать традиционные серые щи, рогушки из дровяной печи, пряженики с толокном и сахаром, мраморную телятину, запеченную в земле, северную кашу из полбы с олениной и другие блюда.