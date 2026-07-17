Как сохранять активность на открытом воздухе при наличии аллергических реакций

Сезон прогулок и тренировок часто совпадает с цветением деревьев, злаков или сорных трав. В это время аллергический ринит и конъюнктивит могут мешать обычной активности: появляется заложенность носа, зуд, слезотечение, кашель после нагрузки. При подготовке к сезону зодак купить можно заранее, но форму, дозировку и длительность приёма нужно сверить с врачом и инструкцией. Ниже — план, который помогает оставаться активным без лишнего риска.