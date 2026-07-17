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«Гордорстрой» заявил про 26 точек подтопления в Минске из-за ливней

«Гордорстрой» заявил про 26 точек подтопления в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев на рабочем совещании под руководством главы Мингорисполкома Владимира Кухарева заявил про 26 точек подтопления в Минске из-за ливней.

В Минске выявили 26 точек подтопления. На семи из них, уточнил Панев, проводятся строительно-монтажные работы. Обнаруженные дефекты, которые есть возможность решить силами эксплуатирующих организаций, устраняются в рабочем порядке.

Во время совещания проанализировали ситуацию с подтоплением проезжей части в жилом комплексе «Минск-Мир»(подробнее мы писали здесь). Как заявил мэр, необходимо тщательно следить за состоянием дождеприемных колодцев и ливневой канализации.

— Их необходимо своевременно очищать от тины и наносов песка. Кроме того, реконструкция систем ливневой канализации должна вестись в установленные сроки, — заявил Кухарев.

Кстати, Белгидромет сказал, как изменится погода в Беларуси в выходные 18 и 19 июля: «Северная прохлада с ливнями, шквалами и грозами».

Ранее власти сказали, когда коммунальщики перестанут отключать теплоснабжение в Минске.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.