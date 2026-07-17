«Гордорстрой» заявил про 26 точек подтопления в Минске из-за ливней

Во время совещания проанализировали ситуацию с подтоплением проезжей части в жилом комплексе «Минск-Мир»(подробнее мы писали здесь). Как заявил мэр, необходимо тщательно следить за состоянием дождеприемных колодцев и ливневой канализации.