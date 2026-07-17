В Ачинске ЗАГС и центр семьи решили совместно бороться с разводами

Специалисты Ачинского отдела ЗАГС и центра социальной помощи семье и детям обменялись опытом и договорились о совместной работе. Сотрудничество планируют развивать в рамках оказания социальной, правовой и психологической помощи семьям. Центр возьмет на себя профессиональные психологические консультации. Эксперты помогут парам урегулировать семейные конфликты и найти точки соприкосновения. Сотрудники ЗАГСа будут проводить партнерские консультации по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и разъяснять тонкости семейного законодательства, — пояснили в ачинском отделе ЗАГС. Здесь считают, что вместе с центром семьи они смогут эффективнее бороться с разводами. Напомним, в Красноярском крае семьи с двойняшками и тройняшками получают выплаты без заявлений. Ранее мы писали, что дети с инвалидностью в Красноярском крае проходят реабилитацию на дому.