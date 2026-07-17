Подрядчик о ремонте улицы Галицкого в Калининграде: Было очень сложно сохранить участок из брусчатки

При ремонте улицы Галицкого в Калининграде было сложно сохранить участок из брусчатки. Об этом журналистам рассказал гендиректор подрядной организации «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов.
Ежедневно собирались с администрацией и устраивали большие совещания, спорили. Очень сложно сохранить участок из брусчатки, перенести сети. Мы очень долго к этому готовились, многое не получалось. В итоге мы добились результата, — сообщил Мнацаков.
По словам подрядчика, ремонтировать улицу было сложно по нескольким причинам: из-за расположения и из-за изменений в проектной документации.
«Сложно было работать, так как это центр города, пешеходная зона, транспорт. Это хлебзавод, куда производился круглосуточный подвоз продуктов. Спорных моментов было много, потому что когда ты начинаешь работать в глубине каких-то сетей, возникает очень много проблем, которых не видит проектировщик. Мы с проектировщиками и с коллегами из администрации на коленках дорисовывали проектные решения и потом реализовывали», — пояснил Мнацаков.
Ранее глава городской администрации Елена Дятлова рассказывала, что подрядчик не будет полностью перекладывать брусчатку во время ремонта улицы Галицкого в Калининграде. Коммуникации планировали вынести из-под камня и проложить под тротуарами.
На капитальный ремонт Галицкого выделяли 179 миллионов рублей. К работам приступили в декабре 2025 года. Затем их приостанавливали из-за морозной и снежной погоды. В марте дорожники возобновили капремонт.
Улицу привели в порядок на участке от Театральной до Ботанической. Проект предполагал сохранение брусчатки на спуске в районе Московского проспекта. На остальном протяжении Галицкого уложили новый асфальт. Там обустроили шестиметровую проезжую часть, по нечётной стороне сделали карманы для парковки автомобилей, по чётной — велосипедную дорожку.