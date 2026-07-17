Подрядчик о ремонте улицы Галицкого в Калининграде: Было очень сложно сохранить участок из брусчатки

«Сложно было работать, так как это центр города, пешеходная зона, транспорт. Это хлебзавод, куда производился круглосуточный подвоз продуктов. Спорных моментов было много, потому что когда ты начинаешь работать в глубине каких-то сетей, возникает очень много проблем, которых не видит проектировщик. Мы с проектировщиками и с коллегами из администрации на коленках дорисовывали проектные решения и потом реализовывали», — пояснил Мнацаков.