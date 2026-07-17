Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчик о ремонте улицы Галицкого в Калининграде: Было очень сложно сохранить участок из брусчатки

Основные трудности связаны с расположением и изменениями в проекте.

При ремонте улицы Галицкого в Калининграде было сложно сохранить участок из брусчатки. Об этом журналистам рассказал гендиректор подрядной организации «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов.

Ежедневно собирались с администрацией и устраивали большие совещания, спорили. Очень сложно сохранить участок из брусчатки, перенести сети. Мы очень долго к этому готовились, многое не получалось. В итоге мы добились результата, — сообщил Мнацаков.

По словам подрядчика, ремонтировать улицу было сложно по нескольким причинам: из-за расположения и из-за изменений в проектной документации.

«Сложно было работать, так как это центр города, пешеходная зона, транспорт. Это хлебзавод, куда производился круглосуточный подвоз продуктов. Спорных моментов было много, потому что когда ты начинаешь работать в глубине каких-то сетей, возникает очень много проблем, которых не видит проектировщик. Мы с проектировщиками и с коллегами из администрации на коленках дорисовывали проектные решения и потом реализовывали», — пояснил Мнацаков.

Ранее глава городской администрации Елена Дятлова рассказывала, что подрядчик не будет полностью перекладывать брусчатку во время ремонта улицы Галицкого в Калининграде. Коммуникации планировали вынести из-под камня и проложить под тротуарами.

На капитальный ремонт Галицкого выделяли 179 миллионов рублей. К работам приступили в декабре 2025 года. Затем их приостанавливали из-за морозной и снежной погоды. В марте дорожники возобновили капремонт.

Улицу привели в порядок на участке от Театральной до Ботанической. Проект предполагал сохранение брусчатки на спуске в районе Московского проспекта. На остальном протяжении Галицкого уложили новый асфальт. Там обустроили шестиметровую проезжую часть, по нечётной стороне сделали карманы для парковки автомобилей, по чётной — велосипедную дорожку.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше