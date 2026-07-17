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В Свердловской области запустили образовательный проект для преподавателей

Педагоги смогут внедрить в лекционные курсы реальные кейсы по охране природы.

Источник: Национальные проекты России

Пилотную программу стажировки преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета в структурах, курирующих особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона, запустили в Свердловской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

На первой встрече преподаватели вместе с представителями Минприроды Свердловской области разобрали актуальную структуру управления ООПТ, обсудили нормативную базу и стратегические задачи. Для педагогов разработали индивидуальный график погружения в деятельность структурных подразделений: им предстоит изучить механизмы ведения Красной книги региона, особенности создания и функционирования ООПТ, современные методы экологического воспитания и новые подходы к обустройству ООПТ.

Кроме того, для участников будут организованы совместные выезды на реальные территории, где каждый преподаватель сможет выбрать направления, наиболее полезные для его дисциплин: от экологического туризма до мониторинга территорий или работы с редкими видами растений. Стажировка позволит актуализировать учебные программы вуза, внедрив в лекционные курсы реальные кейсы из практики охраны природы Свердловской области.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.