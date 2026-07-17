В Свердловской области запустили образовательный проект для преподавателей

Кроме того, для участников будут организованы совместные выезды на реальные территории, где каждый преподаватель сможет выбрать направления, наиболее полезные для его дисциплин: от экологического туризма до мониторинга территорий или работы с редкими видами растений. Стажировка позволит актуализировать учебные программы вуза, внедрив в лекционные курсы реальные кейсы из практики охраны природы Свердловской области.