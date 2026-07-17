Музаев рассказал о попытках использования ИИ для сдачи ЕГЭ

«Мы впервые увидели в этом году попытку использования искусственного интеллекта. Даже, так скажем, не одним человеком, а большим количеством, к сожалению», — сказал Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.