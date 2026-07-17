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Музаев рассказал о попытках использования ИИ для сдачи ЕГЭ

Музаев: большое количество участников пытались использовать ИИ для сдачи ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Большое количество участников ЕГЭ пытались применить искусственный интеллект для сдачи ЕГЭ-2026, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми «президентскими днями», в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.

«Мы впервые увидели в этом году попытку использования искусственного интеллекта. Даже, так скажем, не одним человеком, а большим количеством, к сожалению», — сказал Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

Он отметил, что подобные случаи были вовремя выявлены, а работы аннулированы.