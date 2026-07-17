Чемпион России по футболу Алексей Сутормин перешел в воронежский «Факел»

Полузащитник Алексей Сутормин подписал годовой контракт с воронежским футбольным клубом «Факел». К команде он присоединился на правах свободного агента, уточнила пресс-служба клуба.
Алексею Сутормину 32 года. Карьеру начинал в «Строгино», затем играл за астраханский «Волгарь» и «Оренбург». С петербургским «Зенитом» стал четырехкратным чемпионом России в 2020—2023 годах. С ним же один раз побеждал в Кубке России и трижды в Суперкубке.
В 2024—2025 годах был отдан в аренду сначала «Сочи», а потом «Ростову». В июле 2025 года подписал однолетний контракт с самарскими «Крыльями Советов». За это время он принял участие в 22 матчах.
Также играл за сборную России, в том числе выводил команду на поле в качестве капитана.
Это первый новичок в «Факеле» перед возвращением в Российскую премьер-лигу. Ранее клуб выкупил у «Ростова» нападающего Максима Турищева, который в прошлом сезоне в 24 матчах забил шесть мячей (у футболиста трехлетний контракт) и расстался с форвардом Георгием Гонгадзе и хавбеком Лукой Багателией.
После смены гендиректора в клубе также поменялся спортивный блок. Спортивным директором стал Руслан Пименов, с февраля 2025 года работавший заместителем гендиректора «Крыльев Советов». В скаутский отдел пришли экс-скаут «Пари НН» Антон Кийко, внештатный скаут различных клубов РПЛ и экс-тренер нескольких команд из лиг послабее Андрей Ложкин, бывший футболист Никита Маляров.