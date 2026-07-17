Чемпион России по футболу Алексей Сутормин перешел в воронежский «Факел»

Алексею Сутормину 32 года. Карьеру начинал в «Строгино», затем играл за астраханский «Волгарь» и «Оренбург». С петербургским «Зенитом» стал четырехкратным чемпионом России в 2020—2023 годах. С ним же один раз побеждал в Кубке России и трижды в Суперкубке.