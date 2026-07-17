Директора УК из Октябрьского оштрафовали за травму пенсионерки

Следствием и судом установлено, что 16 марта 2026 года упавшим с крыши дома снегом была травмирована пенсионерка 1960 года рождения. Известно, что накануне происшествия жители этого дома обращались в управляющую компанию с требованием очистить кровлю от снега и льда, однако директор свои должностные обязанности не выполнил.