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Президент России помиловал двух женщин, отбывающих наказание в Нижегородской области

Соответствующий указ был подписан в марте этого года.

Источник: Время

Президент Российской Федерации Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, подписал Указ о помиловании двух женщин, отбывавших наказание в Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Отметим, что с начала 2026 года Комиссия по вопросам помилования на территории Нижегородской области рассмотрела восемь ходатайств осужденных о помиловании. Итоговое решение по ним еще не принято.

Ранее сообщалось, что Починковский районный суд признал судью виновным в заведомо неправосудном приговоре.