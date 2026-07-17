Президент России помиловал двух женщин, отбывающих наказание в Нижегородской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, подписал Указ о помиловании двух женщин, отбывавших наказание в Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в государственно-правовом департаменте региона.
Отметим, что с начала 2026 года Комиссия по вопросам помилования на территории Нижегородской области рассмотрела восемь ходатайств осужденных о помиловании. Итоговое решение по ним еще не принято.
Ранее сообщалось, что Починковский районный суд признал судью виновным в заведомо неправосудном приговоре.